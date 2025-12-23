أعلنت السلطات في السلفادور عن إصدار أحكام سجن مشددة بحق المئات من عناصر عصابة «مارا سالفاتروتشا» المعروفة اختصارا بـ«إم إس-13».

وتعد هذه القضية، واحدة من أضخم القضايا الجنائية المرتبطة بالجريمة المنظمة في تاريخ السلفادور، حيث بلغت مدد العقوبات بحق بعض المدانين أرقامًا غير مسبوقة تجاوزت الألف عام.

وذكر مكتب المدعي العام، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن 248 عنصرًا من العصابة تلقوا ما وصفه بـ«أحكام رادعة»، بعد إدانتهم بالضلوع في 43 جريمة قتل، و42 حالة إخفاء قسري، إلى جانب سلسلة من الجرائم الخطيرة الأخرى التي هزت الأمن العام خلال سنوات.

وأوضح البيان أن أحد المدانين صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 1335 عامًا، بينما راوحت الأحكام الصادرة بحق عشرة آخرين بين 463 و958 عامًا، من دون الكشف عن توقيت إصدار هذه الأحكام أو ما إذا كانت المحاكمات قد أُجريت بشكل جماعي.