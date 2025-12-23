وجّه خبراء الصحة تحذيراً جديداً من أن زيادة أعداد البعوض على مستوى العالم قد تؤدي إلى تفاقم انتشار مرض الملاريا بين السكان، مع تأثيرات موسمية متزايدة قد تُشكل تحدياً صحياً متنامياً، وفق ما أعلنته مصادر طبية عالمية نقلاً عن 24.

وأوضحت البيانات، أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية يزيدان من معدلات تكاثر بعوض Anopheles، الناقل الرئيسي لطفيليات الملاريا، ما يوسّع نطاق انتشارها إلى مناطق جديدة ويطيل موسم انتقال المرض في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الزيادة في أعداد البعوض تُشكل بيئة خصبة لزيادة حالات الإصابة، خصوصاً في المجتمعات التي تواجه تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والوقاية الفعّالة. وتُعد الملاريا من الأمراض المنتشرة في أجزاء واسعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتؤدي إلى أعراض خطيرة تشمل حمى مرتفعة، قشعريرة، صداعاً حاداً، تعباً شديداً، وفي الحالات الحادة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل فقر الدم الحاد واعتلال الأعضاء الحيوية، ما يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً. وأكد الخبراء، أن مراقبة التغيرات البيئية والعوامل المناخية تلعب دوراً مهماً في التنبؤ بمناطق الخطر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وللحد من انتشار المرض، دعت منظمات الصحة العالمية إلى تكثيف جهود مكافحته عبر شبكات الناموسيات المعالجة بالمبيدات، وتحسين الوصول إلى الأدوية المضادة للطفيليات، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي لدى السكان حول سبل الوقاية الشخصية، مثل استخدام الناموسيات أثناء النوم، وتقليل التكاثر البيئي للبعوض بتفريغ المياه الراكدة حول المنازل.