أوقفت السلطات التركية 11 شخصًا على خلفية وفاة سائحة تركية تحمل الجنسية الألمانية وطفليها، في واقعة تسمم لا تزال ملابساتها غامضة داخل مدينة إسطنبول.

وكانت الأسرة قد وصلت من ألمانيا لقضاء عطلة قصيرة قبل أن تظهر عليهم أعراض حادة الأربعاء الماضي، عقب تناول أطعمة من بائعين جائلين في منطقة أورتاكوي السياحية المطلة على البوسفور.

ونُقلت الأسرة إلى المستشفى فور تدهور حالتها، إلا أن الطفلين توفيا يوم الخميس، بينما لحقت بهما الأم في اليوم التالي، فيما لا يزال الأب يرقد في العناية المركزة. وتم التعرف على الضحايا وهم: تشيدم بوتشيك، وطفلاها قادر (6 سنوات) وماسال (3 سنوات).

وركّزت التحقيقات في بدايتها على فرضية التسمم الغذائي، قبل أن تظهر معلومات جديدة ترجّح تعرض الأسرة لمادة سامة ناجمة عن مبيد حشري داخل الفندق الذي أقاموا فيه. وتشير إفادات المحققين إلى أن غرفة بالطابق الأرضي رُشّت لمكافحة بقّ الفراش، وربما تسربت المواد السامة إلى غرفة الأسرة بالطابق الأول عبر فتحات التهوية.

واضطرت السلطات إلى إخلاء الفندق الواقع في حي الفاتح، بعد نقل نزيلين آخرين إلى المستشفى بأعراض مشابهة، لتغلق البلدية المبنى بالكامل. وتشمل قائمة الموقوفين خمسة من باعة الأطعمة، ومالك الفندق، واثنين من العاملين فيه، وثلاثة من موظفي شركة المبيدات.

ومن المنتظر أن يُعرَض ثمانية من المشتبه بهم على قاضٍ للتحقيق، بينما تترقب السلطات تقرير السموم الرسمي وتحليل العينات الغذائية التي فحصتها وزارة الزراعة، لتحديد السبب النهائي للوفاة.

ودُفن الضحايا الثلاثة في مسقط رأس الأسرة بقرية في منطقة بولفادين وسط تركيا، في جنازة حضرها أقاربهم وأهالي المنطقة.