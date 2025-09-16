انتظار بلا علاج ولا دواء

تدخل إعلامي يغير الموقف

جدل حول الرعاية الصحية

توجه ناثان ياشيميك إلى قسم الطوارئ بمستشفى «غود ساماريتان» في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، بعدما ظهر على ابنه البالغ من العمر 11 عاماً طفح جلدي غامض. لكن ما بدأ ببحث عن رعاية طبية تحول إلى تجربة مريرة، إذ غادر الرجل وابنه المستشفى من دون أن يقابلا أي طبيب، ليُفاجأ لاحقاً بفاتورة بلغت 5 آلاف دولار.لم يتجاوز الأمر سوى جلوس طويل في غرفة الانتظار مع توجيهات عامة من الممرضات. ومع مرور الوقت، قرر الأب أن طفح ابنه لا يستحق كل هذا الانتظار، فغادر المستشفى من دون فحص أو وصفة طبية.الصدمة الأكبر كانت عندما تلقى لاحقاً فاتورة باهظة من المستشفى مقابل «زيارة طوارئ» لم تحدث أساساً. وبعد محاولات فاشلة للاعتراض، لجأ ياشيميك إلى برنامج محلي استقصائي مختص في قضايا المستهلك. وما إن سُلِّط الضوء إعلامياً على القضية، حتى تراجعت إدارة المستشفى عن الفاتورة وألغتها.أثارت الحادثة انتقادات واسعة للنظام الصحي في الولايات المتحدة، حيث يرى كثيرون أن مثل هذه الفواتير تعكس خللاً بنيوياً وغياب العدالة مقارنة بدول أخرى توفر تغطية شاملة أو مجانية لخدمات الطوارئ.