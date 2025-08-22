تخيّل أن تشتري تذكرة طيران واحدة تتيح لك السفر إلى أي مكان في العالم، في أي وقت، بدرجة رجال الأعمال، مدى الحياة! هذا ما فعله الأمريكي توم ستوكر، استشاري مبيعات السيارات من نيوجيرسي، عندما قرر في عام 1990 استثمار 290 ألف دولار في تذكرة، وما بدا كمغامرة مالية محفوفة بالمخاطر تحول إلى «أفضل استثمار في حياتي»، كما يصفها ستوكر نفسه.

على مدى 35 عامًا، طار ستوكر أكثر من 24 مليون ميل، أي ما يعادل الدوران حول الأرض أكثر من 960 مرة أو السفر إلى القمر 50 مرة، ولم يكتفِ بزيارة أكثر من 100 دولة، بل حوّل السماء إلى مكتب عمل ومنزل ثانٍ، حيث قضى أحيانًا 12 يومًا متتالية دون أن يلمس سريرًا، متنقلًا بين نيوارك وسان فرانسيسكو وبنكوك ودبي، مع توقفات قصيرة في صالات المطارات الفاخرة.

بدأت قصة الأمريكي توم ستوكر في عام 1990، عندما قدمت شركة «يونايتد إيرلاينز» عرضًا استثنائيًا لم يُكرر منذ ذلك الحين: تذكرة طيران مدى الحياة تتيح السفر غير المحدود بدرجة رجال الأعمال مقابل 290 ألف دولار أمريكي، وهو العرض، الذي كان جزءًا من استراتيجية الشركة لجمع الأموال خلال الركود الاقتصادي في ذلك الوقت، وجذّب انتباه توم ستوكر.

ووفقا لتصريحات ستوكر كان يعاني في البداية من خوف من الطيران، حتى قرر اغتنام الفرصة، معتبرًا إياها استثمارًا جريئًا لدعم عمله الذي يتطلب السفر المتكرر، خصوصاً إلى أستراليا، حتى وصف حياته بعد أن قطع كل تلك الرحلات عبر خطوط الطيران وبدون أي مقابل قائلا: «كنت أعيش مثل سلطان!».

واحتفل الرجل الأمريكي مع زوجته بأكثر من 120 شهر عسل حول العالم، ما جعل قصتهما واحدة من أكثر قصص الحب الجوية رومانسية، لكن هذه الحياة المذهلة لم تخلُ من الجدل. فقد أثيرت تساؤلات حول التأثير البيئي لهذا السفر المكثف، لكن ستوكر دافع عن نفسه قائلاً: «الطائرة ستطير سواء كنت على متنها أم لا، الطائرات الخاصة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية الأكبر».

ورغم أن شركة الطيران الأمريكية «يونايتد إيرلاينز» توقفت عن تقديم مثل هذه التذاكر، إلا أنها تحتفي بستوكر كرمز للوفاء، حيث أطلقت اسمه على طائرتين، ويحظى بمعاملة ملكية في كل رحلة، وفي مايو 2024، عبر ستوكر عتبة 24 مليون ميل برحلة من نيوارك إلى سان فرانسيسكو، وهو يخطط للوصول إلى 25 مليون ميل قريبًا.

وألهمت قصة المسافر الأمريكي فيلم «Up in the Air» بطولة جورج كلوني، لتظل دليلاً على أن المغامرة والجرأة يمكن أن تحول حلم السفر إلى واقع يفوق الخيال.