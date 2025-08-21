تكشف دراسة واسعة النطاق امتدت بين 2014 و2021م، وشملت نحو 5.7 مليون شخص بمتوسط عمر 65 عاماً أن الرجال المصابين بالخرف يواجهون احتمال وفاة أعلى من النساء بنسبة 24%، رغم أن التدهور الإدراكي والوظيفي لدى النساء قد يكون أسرع في بعض المقاييس. وترجّح البيانات أن جانباً من الفجوة يعود إلى ارتفاع معدلات تشخيص الخرف لدى النساء مبكراً، ما يتيح لهن الدخول في مسارات رعاية أطول وأكثر تنظيماً. وتظهر الأرقام فروقاً ملحوظة في استخدام الخدمات الصحية: دخول المستشفى كان 50.5% لدى الرجال مقابل 46.9% لدى النساء، مع زيادة 4% في اللجوء للتصوير العصبي لدى الذكور، وفترات إقامة أطول في دور الرعاية، بينما تقاربت فرص التمريض المتخصص والعلاجين الطبيعي والوظيفي بين الجنسين. وتحتّم النتائج إعادة تصميم بروتوكولات المتابعة الإكلينيكية لتكون حساسة للفروق بين الجنسين، مع تعزيز إثبات الحالة لدى الرجال مبكراً، وتكثيف فحوص الإدراك، وتوسيع الدعم الأسري وخطط الوقاية من المضاعفات. هذا التفاوت لا يعني تفوقاً مرضياً لدى جنس على آخر بقدر ما يعكس اختلاف نمط الوصول للرعاية؛ وهو ما يمكن تضييقه بسياسات فرز وتثقيف وتدخل مبكر موجهة.