تعرض مسكن المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة في منطقة بيانكي بمحافظة الإسكندرية لعملية سرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات الواقعة وضبط ثلاثة متهمين، في مفاجأة مدوية كشفت أن المتهم الرئيسي هو ابن شقيقة الفنان، بالاشتراك مع شقيقته وصديقتهما.

ووفقا للتحريات الأمنية، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث، وكشفت التحقيقات أن الجناة استولوا على مبالغ مالية كبيرة ومتنوعة، شملت 800 ألف جنيه مصري، 5 آلاف دولار أمريكي، 825 درهما إماراتيا، ألف ليرة لبنانية، 145 دينارا تونسيا، 100 يورو، إضافة إلى مشغولات ذهبية ثمينة.

ووصفت التحريات جريمة السرقة التي تعرض لها مسكن المطرب المصري الشهير بأنها جريمة منظمة، إذ خطط المتهم الأول، ابن شقيقة شيبة للسرقة قبل شهر تقريبا، مستغلا علمه بسفر الفنان إلى الساحل الشمالي، ونفذ الجريمة بالاشتراك مع شقيقته وصديقتهما، وأخفوا المسروقات لدى المتهمة الثانية.

ونجحت فرق المباحث في كشف غموض الحادث وضبط المتهمين الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى نيابة الدخيلة، التي باشرت التحقيقات، وأمرت النيابة بحجز المتهمين على ذمة التحقيقات، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية برفع البصمات من موقع الحادث، مع التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار لمراجعة التسجيلات وتأكيد هوية المتورطين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استرداد جزء من المسروقات، وسط جهود مستمرة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية كافة.

ويعد أحمد شيبة، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر، واشتهر بأغانيه التي تعبر عن هموم الطبقة الشعبية، وحظي بشعبية كبيرة في الإسكندرية وخارجها، وهو ما جعل واقعة السرقة تحظى باهتمام واسع من جمهور المطرب المصري الشهير، وتثير جدلا واسعا خصوصا بعد الكشف عن تورط أقاربه.