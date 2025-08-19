يتجه تطبيق الترجمة الفورية «قوقل ترانسليت» نحو تطوير تجربة المستخدم بشكل جذري، مع إطلاق مجموعة من المزايا الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تجربة تعليمية تشبه أسلوب تطبيق «دولينغو» الشهير، وفق تقرير موقع CNET التقني.

وأظهرت ملفات التحديث الأخير للتطبيق، بحسب خبراء تحليل التطبيقات على «أندرويد»، أن المزايا تشمل: واجهة مستخدم جديدة سهلة التصفح، وخيار وضع الترجمة بين السريع والمتقدم، إذ يعتمد الوضع المتقدم على نموذج «جيميناي» لترجمة النصوص وشرحها بدقة أكبر، إضافة إلى وضع ممارسة اللغة الذي يستخدم الألعاب والجوائز لتشجيع التعلم على غرار «دولينغو» الذي يمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا. كما عززت «قوقل» قدرات الترجمة الفورية عبر منتجاتها الأخرى، مثل نظارة الواقع المعزز «أندرويد إكس آر» وهاتف Pixel Fold الذي يوفر ترجمة مباشرة بفضل تصميمه ذي الشاشتين. ويتيح التحديث الجديد أيضًا ميزة الترجمة الفورية وكتابة النصوص على مقاطع الفيديو في «يوتيوب»، لتسهيل متابعة المحتوى بمختلف اللغات، رغم أن الميزة تعمل حاليًا مع الترجمة إلى الإنجليزية فقط. ويأتي هذا التطوير في وقت يتزايد فيه التنافس بين تطبيقات الترجمة وتعليم اللغات، خصوصا مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي»، ما يجعل تحديث قوقل خطوة مهمة لتعزيز موقعها بين المستخدمين، مستفيدة من انتشارها المباشر على هواتف أندرويد ومتصفحات كروم.