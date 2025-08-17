شهدت تركيا واقعة مثيرة للجدل بعد دخول الفنان الشهير إبراهيم تاتليسيس، في خلاف حاد مع ابنته بسبب جهاز التحكم بالتلفزيون خلال جلسة إفطار عائلية. وبحسب ما أوردته صحيفة «الصباح» التركية، فإن الابنة ألقت «الريموت» باتجاه والدها في لحظة غضب، ما تسبّب في توتر شديد داخل المنزل، ودفع الفنان إلى طردها فورًا أمام الحاضرين.

وأوضحت الصحيفة، أن الحادثة لم تسفر عن إصابات جسدية، لكنها تركت أثرًا سلبيًا على العلاقة الأسرية، لتتحوّل سريعًا إلى قضية علنية تداولتها وسائل الإعلام. ونقل موقع 24 تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أنها أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها حادثة عابرة قابلة للحل، فيما اعتبر آخرون أنها تعكس ضغوط الشهرة وتأثيرها على العلاقات العائلية. وأجمع مراقبون على أن الواقعة أبرزت هشاشة التوازن بين الحياة الخاصة والعالم العام حين يتعلق الأمر بالمشاهير.