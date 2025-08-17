أطلقت السلطات الهولندية عملية إنقاذ واسعة بعد أن أوقف سائق شاحنة هنغاري مركبته على جسر قرب مدينة دوردريخت وقفز إلى مياه نهر «هولاندس دييب»، في حادثة اعتُقد في البداية أنها محاولة انتحار.

وبحسب بيان للشرطة، هرعت قوات الطوارئ (بينها فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ البحري إضافة إلى هيلوكوبتر) إلى موقع الحادث عند جسر «مويردايك»، بعد تلقي بلاغ عن سائق ترك شاحنته على جانب الطريق واختفى.

لكن سرعان ما تبيّن أن الرجل لم يكن يحاول إيذاء نفسه، بل قفز إلى الماء هربًا من الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد هذا الصيف. وقد أنقذه أحد المارة بقارب قبل وصول فرق الإنقاذ، ليظهر أمام الشرطة مبتلًا لكن بحالة جيدة.

أوضحت الشرطة أن السائق واجه لاحقًا غرامة مالية بسبب التوقف غير القانوني والقفز من الجسر، فيما تحولت الحادثة إلى قصة طريفة يتناقلها السائقون في أوروبا، في ظل موجات الحر المتزايدة التي تشهدها القارة.