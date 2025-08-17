هزّ انفجار عنيف مدينة تروخيو، ثالث أكبر مدينة في بيرو وعاصمة إقليم لا ليبرتاد، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، وأسفر الانفجار عن إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بعضهم أصيب بحروق وجروح متفاوتة الخطورة، كما تضرر 25 منزلا على الأقل، وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحيطة، إضافة إلى تدمير عدد غير محدد من المركبات.

ووفقا لتصريحات وزير الداخلية البيروفي كارلوس مالافير، يُرجح أن يكون الانفجار مرتبطا بخلافات بين جماعات إجرامية متورطة في عمليات الابتزاز، وهي ظاهرة باتت شبه يومية في بعض مناطق بيرو، خصوصا في إقليم لا ليبرتاد الذي يعاني من ضعف السيطرة الأمنية.

ويُعد هذا الانفجار الثاني الذي تشهده البلاد في اليوم نفسه، إذ وقع انفجار آخر في صالة رياضية بالعاصمة ليما دون تسجيل إصابات، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للانفجار وهوية المنفذين.

وأكدت السلطات المحلية أنها تعمل على تقييم الأضرار وتقديم الدعم للمتضررين من الحادث الذي يسلّط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها تروخيو، حيث أصبحت الهجمات بالمتفجرات تستهدف بشكل متزايد الأعمال الصغيرة ووسائل النقل العام، ما دفع السلطات إلى التعهد بتشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة تصاعد العنف.

وتقع تروخيو، في شمال غرب البلاد على ضفاف نهر موتشي، وتُعرف المدينة بتاريخها الغني وحضارتها القديمة مثل موتشي، وهي مركز اقتصادي وثقافي مهم في شمال بيرو، لكن في السنوات الأخيرة، شهدت تروخيو ارتفاعا مقلقا في معدلات الجريمة، خصوصا الابتزاز والعنف المرتبط بالجماعات الإجرامية.

ووفقا للبيانات الرسمية، سُجلت 15,989 شكوى ابتزاز في بيرو بين يناير ويوليو 2025، بزيادة 28% مقارنة بالعام السابق.