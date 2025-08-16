أثارت الفنانة ياسمين صبري ضجة بعد ظهورها بستايل جديد اعتمد قصة Curtain Bangs على يد المصفف أحمد منير، وتنسيق الستايلست يُمنى مصطفى، فيما تولت نورة بوعوض الماكياج. وبينما أعاد البعض وصفها بـ«جورجينا العرب» تشبيهاً بجورجينا رودريغيز، جاء رد ياسمين حاسماً: «أنا اسمي ياسمين صبري ونقطة»، في رفض واضح للتشبيه، وتأكيد على استقلال شخصيتها الفنية. ولفتت تفاصيل الإطلالة الأنظار، ومنها «فيست» أبيض بأزرار ذهبية من تصميم نادين مرعبي يبلغ سعره نحو 19,502 جنيه مصري، وفق التقرير، ما أعطى بعداً كلاسيكياً على مظهر حديث. ويشير تفاعل الجمهور إلى جدلٍ متكرر حول تشبيهات مواقع التواصل وتأثيرها على الهوية الفنية للفنانات، وهو ما واجهته ياسمين صبري هذه المرة بإغلاق باب المقارنة لصالح علامتها الشخصية. وبين الإعجاب والانتقاد، بدا الخطاب العام منصباً على استقلاليتها ورفضها الانخراط في سباق تقليد الصور النمطية.