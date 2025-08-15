في حادثة مروعة هزت مدينة شيكاغو الأمريكية، لقي شخص يدعى كيفن واتسون (42 عاما) مصرعه برصاصة في الصدر أثناء بث مباشر عبر منصة «فيسبوك» مساء الأربعاء في حي ساوث أوستن بشارع ويست ماديسون.

ووفقاً لتقارير الشرطة، وقعت الحادثة نحو الساعة 6:14 مساءً، عندما اقترب شخص ملثم من سيارة واتسون، الذي كان يتحدث إلى متابعيه عن نزاع حول موقف سيارات، وأظهر الفيديو، الذي شوهد أكثر من 2.5 مليون مرة قبل إزالته، واتسون وهو يخرج من سيارته مخاطباً المهاجم قائلاً: «خذ السلسلة!» قبل أن يُطلق عليه النار.

وهرع شهود عيان إلى واتسون، وحاولوا إسعافه، لكنه فارق الحياة لاحقاً في مستشفى ماونت سيناي. وأفاد أحد الشهود بأن واتسون كان يحاول منع المهاجم من أخذ سلسلته الذهبية، وهو ما يُعتقد أنه الدافع وراء الجريمة، في حين لم تعتقل شرطة شيكاغو أي مشتبه بهم حتى الآن، ويواصل المحققون مراجعة لقطات المراقبة وأقوال الشهود.

وأثارت الواقعة، التي شهدها أحباء واتسون مباشرة عبر البث، موجة من الصدمة والحزن، وكتب أخوه ليسلر واتسون على «فيسبوك»: «لقد قتلوا أخي الصغير»، بينما عبرت زوجة أخيه بريتني غاردنر-واتسون عن ألم العائلة، قائلة: «لقد سرقتم فرحة عائلتنا بسبب الحقد». ووفقاً للعائلة، ترك واتسون وراءه ابناً يبلغ من العمر 6 سنوات.

وتُعد شيكاغو واحدة من أكثر المدن الأمريكية التي تعاني من العنف المسلح، خصوصاً في أحياء مثل ساوث أوستن، حيث وقعت الجريمة، وشهدت المنطقة الواقعة على الجانب الغربي من المدينة تصاعداً في حوادث إطلاق النار، حيث سُجل مقتل شخص آخر، براندون ماكسي (26 عاماً)، في الشارع نفسه قبل يوم واحد فقط، مع العثور على أكثر من 40 طلقة فارغة في مكان الحادثة.

وتشير الإحصاءات إلى أن شيكاغو سجلت أكثر من 300 جريمة قتل في عام 2025 حتى الآن، معظمها مرتبطة بالعنف المسلح وصراعات العصابات أو السرقات. ويُسلط مقتل واتسون الضوء على ظاهرة متزايدة تتمثل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوثيق الجرائم أو استهداف الأفراد بناءً على مظاهرهم الخارجية.