شهدت العاصمة الأسكتلندية إدنبرة كارثة طبيعية مفاجئة، حيث اندلع حريق هائل في منطقة «آرثرز سيت»، وهي معلم طبيعي وتاريخي بارز يقع ضمن متنزه هوليرود بارك، أدى إلى انتشار سحابة دخان كثيفة غطت سماء المدينة، ما أجبر العديد من الزوار والسكان على الفرار من المنطقة وسط حالة من الذعر.

ووفقا لخدمة الإطفاء والإنقاذ الأسكتلندية، اندلع الحريق في مساحة واسعة مغطاة بنباتات «الجورْس» الجافة، ما سهّل انتشاره بسرعة بسبب الظروف الجوية الجافة وارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة، وتم إرسال أربع وحدات إطفاء مزودة بمعدات متخصصة إلى موقع الحريق، حيث تواصل فرق الإطفاء العمل للسيطرة على النيران، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، لكن الحريق تسبب في أضرار بيئية محتملة للحياة البرية في المنطقة.

موقع «آرثرز سيت» هو بركان خامد يرتفع 251 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويُعد واحدا من أشهر المعالم السياحية في إدنبرة، ويقع داخل متنزه هوليرود، وهو متنزه ملكي يمتد على مساحة 650 فدانا ويضم تكوينات جيولوجية فريدة.

ويُصنف الموقع كمنطقة ذات أهمية علمية خاصة بسبب تركيبته الجيولوجية، ويجذب آلاف الزوار سنويا للاستمتاع بإطلالاته البانورامية على المدينة، إضافة إلى أربعة حصون تاريخية تعود إلى أكثر من 2000 عام، وكنيسة من العصور الوسطى، وبحيرة ددنجستون التي تُعد موطنا للعديد من الطيور المحلية.

جاء الحريق في توقيت حساس، حيث تحتضن إدنبرة حاليا فعاليات مهرجان إدنبرة فرينج الشهير، إضافة إلى حفلات موسيقية لفرقة «أوايسس» في ملعب موري فيلد، حيث شوهدت أعمدة الدخان من ملعب إيستر رود خلال مباراة هيبرنيان ضد كيلمارنوك، ما دفع السلطات إلى تحذير الجماهير بتجنب مناطق ويلوبراي، ددنجستون، وهوليرود عند مغادرة الملعب.

ويأتي الحريق بعد أشهر من إعلان حالة الإنذار الأحمر في أبريل الماضي بسبب سلسلة حرائق اندلعت في مناطق مختلفة من أسكتلندا، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار، حيث لم تتجاوز كمية الأمطار 0.2 ملم خلال أسبوعين، ما زاد من جفاف النباتات وسهّل اشتعال الحرائق.

ودعت السلطات الأسكتلندية السكان إلى توخي الحذر والتصرف بمسؤولية في المناطق الطبيعية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، ونصحت الشرطة الأسكتلندية سائقي السيارات والمشاة بتجنب الاقتراب من منطقة الحريق، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء النيران، معلنة أنها ستقدم تحديثات مستمرة حول تطورات الوضع، داعية السكان إلى البقاء على اطلاع عبر القنوات الرسمية.