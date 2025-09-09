ينطلق اليوم (الثلاثاء) معسكر المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عامًا في مدينة الدمام تحت إشراف المدربة اليونانية كاترينا فاليدا، والذي يستمر من 9 سبتمبر حتى 19 سبتمبر، ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس آسيا للناشئات المقررة في أكتوبر القادم بمدينة الخبر.ويشمل المعسكر مباراتين وديتين مع منتخب الأردن، حيث تقام المباراة الأولى يوم 16 سبتمبر على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والثانية يوم 18 سبتمبر على الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد، في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات.وضمت قائمة المعسكر 22 لاعبة وهن: ديما شيخ، دانة البنعلي، سارة برناوي، أسيل سليم، أروى الرشيد، لينا عيد، ديالا سروجي، جوان النصار، مودة مغربي، سوار عمرو، صبا اليحيا، غدي العتيبي، ريتال حكمي، حلا الشدوخي، ريماس أحمد، ريما عبدالعزيز، زهراء طالب، دانة الضحيان، ماريا باغفار، ياسمين مليباري، ديما الربيعان، لمار وائل.وأشار الجهاز الفني إلى أن المعسكر يمثل فرصة مثالية لتطبيق الخطط التكتيكية واكتساب الخبرة العملية قبل انطلاق التصفيات، كما أنه يمنح اللاعبات مساحة لتطوير التعاون والانسجام داخل الملعب.وأكدت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكر يهدف إلى تعزيز ثقة اللاعبات بأنفسهن وصقل مهاراتهن، بما يدعم جاهزيتهن للمنافسة على المستوى القاري والدولي.