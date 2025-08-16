في محاولة من إدارة نادي حراء لتقليص الصرف المالي على كرة القدم وتقنينه، ألغت الإدارة خمس فئات من درجة الناشئين والبراعم تحت سن 17 و16 و15 و14 و13.وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن هناك هدفين تسعى إدارة النادي لتحقيقهما الأول العمل من أجل تحقيق إنجاز لكرة القدم عبر درجتي الفريق الكروي الأول ودرجة الشباب بالتأهل إلى دوريات الأضواء، وتقديم مواهب واعده في مجال كرة القدم من خلال منحها الفرصة كاملة في اللعب في درجتي الشباب والفريق الأول، وثانياً ضبط الهدر المالي على كرة القدم والتركيز على تحقيق إنجازات على أرض الواقع.