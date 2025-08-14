نصّبت الجمعية العمومية لنادي النصر عبدالله الماجد رئيساً للمؤسسة غير الربحية، وذلك بعد تزكيته من قبل أعضاء النادي. ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة التواصل الاجتماعي X منشوراً أعلن خلاله فوز الماجد بتزكية أعضاء الجمعية العمومية لرئاسة مؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية، إذ تولى الماجد المنصب في شهر أكتوبر الماضي عقب استقالة إبراهيم المهيدب، ونجح أخيراً في تجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم، كما تكفل بنفقات معسكر إعداد الفريق في النمسا.ويستعد النصر لخوض موسم 2025-2026 بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مستهدفاً تحقيق الثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، والسوبر)، إضافة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2.