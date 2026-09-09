تدخل قائد القادسية الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاحتواء الخلاف الذي نشب بين مدافع الأهلي التركي ميريح ديميرال والمركز الإعلامي لناديه، عقب مباراة الفريقين الأخيرة في دوري روشن، التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهت بنتيجة (3-2) للقادسية.



وكانت الأزمة قد بدأت بعد نشر حساب القادسية الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X» صورة للاعب ديميرال عقب المباراة، وهو ما أثار غضب المدافع التركي ودفعه لمحاولة التوجه إلى غرفة ملابس القادسية احتجاجاً بعد نهاية اللقاء.



وبحسب ما علمته «عكاظ»، فقد بادر ناتشو وعدد من لاعبي القادسية إلى مطالبة المركز الإعلامي بحذف التغريدة سريعاً، في محاولة لتهدئة الموقف وإنهاء الخلاف قبل تفاقمه.



وبحسب المصادر، بدأت المشادة عقب توجه اللاعبين إلى غرف الملابس بعد صافرة النهاية، قبل أن تتطور إلى شجار بين ديميرال وعدد من لاعبي القادسية، ما استدعى تدخل مسؤولي وإداريي الفريقين لاحتواء الموقف ومنع تطوره.