سجّل الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعدما أصبح سابع لاعب يسجل «هاتريك» في الجولة الافتتاحية منذ موسم 2009، وذلك بعد تألقه اللافت أمام الرياض.

وأصبح ديمبيلي أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في دوري روشن السعودي لموسم 2026/2027، ليمنح الاتفاق بداية هجومية قوية، ويضع اسمه مبكرًا ضمن أبرز نجوم الجولة الأولى.

وسبق ديمبيلي إلى تسجيل «هاتريك» في الجولة الافتتاحية كل من فلافيو عام 2009، عمر السومة عام 2014، فيرمينو ومالكوم عام 2023، كريم بنزيما وجواو فيليكس عام 2025.

وبهاتريك أمام الرياض، يواصل ديمبيلي كتابة الأرقام المميزة في افتتاحية الموسم، في انطلاقة تهديفية لافتة بقميص الاتفاق.