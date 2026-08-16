عد مدرب فريق الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي بداية فريقه جيدة في الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على الفيصلي مساء (الجمعة)، رغم التراجع في الأداء خلال الشوط الثاني. وقال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قدمنا خلال الشوط الأول أداءً رائع المستوى ونتيجة تمثلت في ثلاثية نظيفة، وفي الشوط الثاني حدث تراجع في أداء وطاقات اللاعبين، أدى إلى استقبالنا هدفين متتاليين، وهو شيء يقلقنا كجهاز فني، وسنعمل على تلافيه مستقبلاً».

بدوره، أكد مدرب الفيصلي الإيطالي جيوفاني سوليناس، رضاه عن أداء فريقه بالمجمل رغم عدم تقديمه شيئاً في الشوط الأول. وقال: «استحقّ الهلال الفوز، فريقي لم يبدأ المباراة جيداً رغم تحضيرنا لها، وعدنا في الشوط الثاني، وكدنا أن نعادل النتيجة بعد تأخرنا بثلاثة أهداف».

وتشهد المنافسات في الدوري السعودي للمحترفين تنافساً كبيراً بين الفرق، حيث يسعى كل فريق لتحسين أدائه والوصول إلى مراكز متقدمة في الترتيب العام.