أكد الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر لكرة القدم، أنه لا يعد بأي شيء مع بداية الموسم، مشدداً على سعيه لحصد النقاط والتعامل مع كافة الظروف والتحديات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفتح (السبت) ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي. وقال: في بداية الموسم لا أعد بأي شيء الآن، وأجيد الفوز واللعب بالطريقة التي تناسب الفريق، ومهما كانت الظروف سنبدأ مباراتنا الأولى أمام الفتح ولا بد أن نحصد الثلاث النقاط. وأضاف: واجهنا تحديات في بداية الإعداد ولكن بفضل جهود الجميع قمنا بعمل جيد، وأبحث دائماً عن أفضل اللاعبين وراضٍ عن صفقة كوستا. وتابع: بينتو ونواف العقيدي هما حارسان مميزان وسيكونان في قائمة الفريق. وزاد: أنا فخور بالمكان الذي أعمل به الآن، وأنا أسترالي ومن مواليد اليونان وأصبحت أول مدرب أسترالي في السعودية كما كنت في إنجلترا واليابان.