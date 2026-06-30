خطف حارس مرمى منتخب باراغواي، أورلاندو خيل، الأنظار في مواجهة ألمانيا بدور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما قدم واحدة من أفضل المباريات لحارس مرمى في النسخة الحالية، وقاد منتخبه للتأهل بأداء بطولي امتد على مدار 120 دقيقة.



الحارس البالغ من العمر 26 عاماً، ويبلغ طوله 190 سم، وقف سداً منيعاً أمام الهجوم الألماني، بعدما تصدى لست كرات محققة خلال المباراة، قبل أن يواصل تألقه في ركلات الترجيح، إذ تصدى لركلتين، ليمنح منتخب باراغواي بطاقة العبور إلى الدور التالي.



وحصل خيل على أعلى تقييم في المباراة بواقع 9.7، ليؤكد أنه كان النجم الأول في اللقاء، بعدما لعب الدور الأكبر في إقصاء أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب المونديال.



ويحرس خيل مرمى نادي سان لورينزو الأرجنتيني، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 6 ملايين يورو، إلا أن مستواه المميز في كأس العالم، إلى جانب كونه الأعلى تقييماً بين لاعبي فريقه، جعله محط أنظار العديد من الأندية، وسط توقعات بانتقاله إلى أحد الفرق الكبرى خلال فترة الانتقالات القادمة إذا واصل التألق بالمستوى نفسه.