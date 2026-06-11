الأخضر ضد أوروغواي.. أحلام المنتخبات العربية تبدأ بصدامات قوية في المونديال

يترقب عشاق كرة القدم في شتى بقاع الأرض انطلاق بطولة كأس العالم 2026، إذ تُقام المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب (أزتيكا) في العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي).

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

حضور عربي تاريخي

وفي إنجاز غير مسبوق، تأهلت ثمانية منتخبات عربية إلى كأس العالم 2026، وهي: السعودية، قطر، الأردن، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، والعراق، لتُحقق بذلك حضوراً تاريخياً في البطولة، متفوقة على الرقم القياسي الذي تحقق في مونديال 2022 بمشاركة أربعة منتخبات عربية.

وتنتظر المنتخبات العربية مواجهات صعبة للغاية في الجولة الافتتاحية؛ أبرزها السعودية أمام أوروغواي، والمغرب ضد البرازيل، ومصر أمام بلجيكا، والجزائر أمام الأرجنتين.

السعودية × أوروغواي

يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة أوروغواي، الثلاثاء المقبل، في تمام الواحدة صباحاً، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر.

قطر × سويسرا

ويخوض منتخب قطر أولى مبارياته في البطولة أمام سويسرا، يوم السبت المقبل، في العاشرة مساءً، ضمن المجموعة الثانية، التي تشهد وجود كندا والبوسنة والهرسك.

المغرب × البرازيل

وفي المجموعة الثالثة، يخوض المنتخب المغربي اختباراً صعباً أمام البرازيل يوم الأحد، في الواحدة صباحاً، في مجموعة تضم هايتي وأسكتلندا.

تونس × السويد

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره السويدي يوم الإثنين، في الخامسة صباحاً، ضمن المجموعة السادسة، برفقة هولندا واليابان.

مصر × بلجيكا

ويفتتح منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام بلجيكا، يوم الإثنين، في العاشرة مساءً، ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب إيران ونيوزيلندا.

العراق × النرويج

ويعود المنتخب العراقي للمشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 40 عاماً، إذ يستهل مشواره بمواجهة النرويج يوم الأربعاء المقبل، في الواحدة صباحاً، ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم فرنسا والسنغال.

الجزائر × الأرجنتين

ويصطدم المنتخب الجزائري بحامل اللقب منتخب الأرجنتين، فجر الأربعاء، عند الساعة الرابعة صباحاً، ضمن المجموعة العاشرة، والتي تضم أيضاً الأردن والنمسا.

الأردن × النمسا

ويستعد المنتخب الأردني لخوض أول مشاركة في تاريخه بكأس العالم، إذ يستهل مشواره بمواجهة النمسا صباح الأربعاء، في تمام السابعة.