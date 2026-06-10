أُغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الوحدة بعد مخاض عسير شهد تراجع بعض الأسماء وانسحابات في اللحظات الأخيرة، ليتأكد ترشح 3 قوائم بشكل رسمي على كرسي الرئاسة، هي؛ قائمة الدكتور تركي مدخلي، قائمة الدكتور عبدالهادي اليامي، قائمة الرئيس السابق حازم اللحياني.



وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن شخصيات خاطبت وزارة الرياضة بطلب تحويل مديونيات مستحقة لها على النادي إلى عضويات «ذهبية» بهدف دعم قائمة حازم اللحياني انتخابياً.



وأضافت المصادر أن الوزارة تحفظت على الطلب، مؤكدة رغبتها في إدارة انتخابات الوحدة على قاعدة «فليتنافس المتنافسون» ووفق اللوائح المعمول بها، دون استحداث استثناءات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.



وتبدأ لجنة الانتخابات اعتباراً من غد (الأربعاء) لمدة 5 أيام بفحص ملفات القوائم الثلاث والتأكد من استيفائها الشروط، على أن يتم الإعلان رسمياً عن القائمة الفائزة الأحد القادم.