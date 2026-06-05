‏يخوض منتخب قطر، مساء غدٍ السبت، مباراة ودية أمام نظيرة السلفادوري في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ضمن استعدادات العنابي لخوض نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من ( 11 يوليو إلى 19 يونيو 2026)؛ بهدف الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين قبل خوض لقاءاته الرسمية في المونديال أمام منتخبات المجموعة الثانية: كندا، وسويسرا، والبوسنة والهرسك.



وميدانياً شهدت الحصة التدريبية المفتوحة للاعبين حضور جماهير من سكان وطلاب سانتا باربارا، الذين تابعوا التدريبات، والتقطوا صوراً تذكارية، إذ رفعت هذه البادرة من معنويات اللاعبين.