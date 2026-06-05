أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، الحملة الجماهيرية «قدّام بنفس الروح» تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.



واستهل الاتحاد الحملة بإطلاق فيديو عبر منصاته الرسمية تواجد فيه أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله، يستعرض جانبًا من الشغف الذي يرافق المنتخب الوطني في مشاركاته الدولية، والحضور الدائم للجماهير السعودية خلف الأخضر في مختلف المحافل.



وتهدف الحملة إلى إبراز دور الجماهير السعودية في دعم المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العالم 2026، تأكيدًا على ما تمثله من عنصر مؤثر في مسيرة الأخضر، وامتدادًا لمسيرة طويلة من الشغف والدعم والمؤازرة التي ارتبطت بالجماهير السعودية في مختلف المشاركات القارية والعالمية.



ويخوض المنتخب السعودي مشاركته السابعة في تاريخ كأس العالم، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه منتخبات أوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب أوروغواي يوم 15 يونيو على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، قبل أن يلتقي منتخب إسبانيا يوم 21 يونيو على ملعب مرسيدس-بنز في مدينة أتلانتا، ثم يواجه منتخب الرأس الأخضر يوم 26 يونيو على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن.