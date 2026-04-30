أدرجت رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية Football Writers’ Association – FWA اسم الإعلامي الرياضي السعودي فواز الشريف ضمن دليل أعضائها الرسمي لموسم 2025-2026، في خطوة تعكس حضوره المهني ضمن واحدة من أعرق الروابط الصحفية المتخصصة في كرة القدم على مستوى العالم.



وجاء اسم الشريف في دليل الأعضاء Members’ Directory الصادر ضمن كتيب الرابطة للموسم الجديد، إلى جانب نخبة من الصحفيين والكتاب والمراسلين الرياضيين العاملين في كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية.



ويعد هذا الإدراج امتداداً لمسيرة الشريف في الإعلام الرياضي، وما قدمه خلال سنوات طويلة من العمل الصحفي والتحريري، إلى جانب حضوره في المشهد الرياضي العربي والدولي، واهتمامه بقضايا كرة القدم والإعلام الرياضي والتحولات الحديثة في صناعة الرياضة.



وبدوره، أكد رئيس رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية جون كروس أن دليل أعضائها يعد جزءاً مهماً من العضوية، ومصدراً للمعلومات، وجسراً للتواصل بين الأعضاء والزملاء والأصدقاء.



ويؤكد هذا الإدراج أن حضور الشريف في الدليل لا يقتصر على تسجيل اسمه، بل يمثل انضماماً إلى شبكة مهنية مؤثرة في صحافة كرة القدم، تقوم على الدعم المتبادل، وتبادل الخبرات، والدفاع عن حقوق الصحفيين.



من جانبه، عبر الإعلامي الرياضي فواز الشريف عن فخره واعتزازه بهذا الإدراج، مؤكدا أن وجود اسمه في دليل أعضاء رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية يمثل تقديراً مهنياً يعتز به، ومحطة مهمة في مسيرته الإعلامية، وقال: «أعتز كثيراً بإدراج اسمي في دليل أعضاء رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، فهي رابطة عريقة ارتبط اسمها بتاريخ طويل من الصحافة الكروية المؤثرة. وهذا الحضور لا أمثله بصفتي الشخصية فقط، بل أعده امتداداً لحضور الإعلام الرياضي السعودي، الذي يجد رعاية دائمة من وزير الرياضة ومن وزير الإعلام حتى بات اليوم أكثر تأثيراً وانفتاحاً على المشهد الدولي، في ظل ما تعيشه رياضتنا من تطور كبير وحضور عالمي لافت».



وأضاف الشريف أن الإعلام الرياضي السعودي يعيش مرحلة نوعية، تفرض على العاملين فيه مسؤولية أكبر في تقديم صورة مهنية تليق بمكانة المملكة الرياضية، مشيراً إلى أن مثل هذه العضوية والروابط الدولية تفتح آفاقاً أوسع للتواصل، وتبادل الخبرات، وتعزيز حضور الصحفي السعودي في المؤسسات المهنية العالمية.



وتحظى رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية بمكانة مرموقة في الوسط الإعلامي الرياضي، إذ تضم أسماء بارزة في الصحافة الكروية، وتعمل على تعزيز التواصل المهني بين أعضائها، وتوسيع مساحات التعاون بين العاملين في الإعلام الرياضي.



وأكد هذا الإدراج حضور الكفاءات السعودية في المنصات الإعلامية الدولية، وقدرتها على الوجود في دوائر مهنية مؤثرة، بما ينسجم مع الحراك الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية، واتساع تأثيرها في المشهد الكروي العالمي.