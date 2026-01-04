حقق منتخب مالي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء نظيره التونسي من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعدما تفوق عليه بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس (السبت).

طرد مبكر

وتلقى المنتخب المالي ضربة قوية في الدقيقة 26، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب ويو كوليبالي، إثر تدخل عنيف على التونسي حنبعل المجبري.

هدف قاتل

واستغل منتخب تونس التفوق العددي ونجح في خطف هدف متأخر في الدقيقة 88، بعد تمريرة متقنة من إلياس سعد داخل منطقة الجزاء، حولها فراس شواط برأسية قوية سكنت الشباك المالية.

وبينما كانت الجماهير التونسية تستعد للاحتفال بالعبور إلى ربع النهائي، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مالي في الثواني الأخيرة بداعي لمسة يد على المدافع ياسين مرياح، نجح لاسين سينايوكو في ترجمتها إلى هدف التعادل.

ركلات الترجيح تبتسم لمالي

ولم يسفر الشوطان الإضافيان عن جديد، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب مالي بنتيجة 3-2.

اختبار صعب في ربع النهائي

وضرب منتخب مالي موعداً قوياً مع نظيره السنغالي، يوم الجمعة القادم، في دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.