طالب مدرب النصر جيسوس من لاعبي فريقه بإيقاف أفراح الفوز على فريق الاتحاد في الدور نصف النهائي، والتأهل للمباراة النهائية لكأس السوبر السعودي السبت القادم في استاد هونغ كونغ الدولي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة العمل والتحضير بشكل مناسب للمواجهة الختامية.وبدأ المدرب جيسوس التحضيرات الفنية للمباراة النهائية والعمل على تجهيز بديل اللاعب ساديو ماني الذي سيغيب عن المباراة النهائية لكأس السوبر عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق النصراوي أمام الاتحاد في الشوط الأول، وسيحدد اللاعب البديل المناسب لتعويض غياب ساديو مانيه، وسيركز المدرب جيسوس خلال المناورات الكروية على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة النهائية.ويطمح المدرب جيسوس لتحقيق كأس السوبر السعودي مع الفريق النصراوي، بعد أن نجح في حصد اللقب مع فريق الهلال ثلاث مرات أعوام 2018 و2023 و2024.مستجدات النصر:- الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نهائي كأس السوبر السعودي- المدرب جيسوس يجري مناورة كروية لاختيار التشكيلة الأساسية للمباراة النهائية