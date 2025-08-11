احتضنت العاصمة القطرية الدوحة مقر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مراسم قرعة بطولة ⁧‫دوري أبطال الخليج للأندية‬⁩ في نسختها الثامنة مساء الأحد. ووضعت القرعة نادي الشباب‬⁩ في المجموعة الثانية مع أندية الريان القطري والنهضة العماني وتضامن حضرموت اليمني، في حين ضمت المجموعة الأولى أندية زاخو العراقي والعين الإماراتي وسترة البحريني إلى جانب القادسية الكويتي.ومن المنتظر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 16 سبتمبر 2025، وتستمر حتى 14 أبريل 2026، حيث تُقسم الفرق إلى مجموعتين، يتأهل منها فريقان إلى المربع الذهبي، على أن تُلعب الأدوار الإقصائية بنظام الذهاب والإياب.ودوَّن نادي دهوك العراقي اسمه في سجل البطولة الذهبي بتحقيقه لقب النسخة الماضية بعد فوزه على القادسية الكويتي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي النهائي، في حين تتصدر الأندية السعودية قائمة الأكثر فوزاً باللقب برصيد 13 لقباً.يذكر أن اتحاد كأس الخليج العربي لفت الأندية المشاركة إلى أنه سيتم تحديد جدول مباريات البطولة وإرساله إلى الأندية المشاركة خلال الأيام القادمة.