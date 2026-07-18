حذر فيسنتي ديل بوسكي، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا وقائد «لا روخا» للتتويج بلقب كأس العالم 2010، منتخب بلاده من الاستهانة بالأرجنتين قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس العالم 2026، مؤكداً أن المنتخب الأرجنتيني يُعد «خصماً مزعجاً للغاية»، داعياً اللاعبين إلى توخي أقصى درجات الحذر.



وكان ديل بوسكي قد قاد المنتخب الإسباني إلى إحراز لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، بعدما تغلب على هولندا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.



وقال ديل بوسكي، في مقابلة نشرتها صحيفة «إل باييس»، السبت: «الأرجنتين منتخب صعب للغاية، ومزعج جداً إذا جاز لي استخدام هذا الوصف، ويعرف تماماً ما الذي يجب عليه فعله».



وأشار المدرب الإسباني إلى أن فوز المنتخب الأرجنتيني على إنجلترا بعد العودة في النتيجة، يُعد دليلاً واضحاً على جودة الفريق وقدرته على التعامل مع أصعب المواقف.



وأضاف: «أرى أن الكفة تميل لصالح إسبانيا في النهائي، لكن يجب الحذر من الأرجنتينيين، نظراً لصعوبة مواجهتهم وخبرتهم».



وأشاد ديل بوسكي، البالغ من العمر 75 عاماً، بالمستويات التي قدمها المنتخب الإسباني خلال البطولة، معرباً عن ثقته في قدرة «لا روخا» على التتويج باللقب.



وقال: «في المباريات التي شاهدناها، جرت الأمور بالطريقة التي أرادها المنتخب الإسباني تماماً، فقد فرض سيطرته على مجريات اللعب، وأظهر ثقة كبيرة وهدوءاً واضحاً».



ومن المقرر أن يلتقي منتخبا إسبانيا والأرجنتين، الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي كأس العالم 2026.