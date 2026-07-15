لا تقتصر الإثارة في مواجهة الأرجنتين وإنجلترا على المستطيل الأخضر، بل تمتد أيضًا إلى الأرقام الاقتصادية، إذ يدخل المنتخبان نصف نهائي كأس العالم 2026 بقيمة سوقية تتجاوز ملياري يورو.



ويتصدّر المنتخب الإنجليزي الطرفين بقيمة سوقية تبلغ 1.36 مليار يورو، ليُعد ثاني أعلى المنتخبات قيمة في العالم، بفضل كوكبة من النجوم يتقدمهم بيلينغهام، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس، وهاري كين.



في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لمنتخب الأرجنتين 807.5 مليون يورو، ليحتل المركز السابع عالميًا، مستفيدًا من مجموعة مميزة من اللاعبين، يتقدمهم ليونيل ميسي، وإنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، وخوليان ألفاريز.



ورغم الفارق الكبير في القيمة السوقية بين المنتخبين، فإن المواجهة المرتقبة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ يسعى كل طرف إلى حجز مقعده في نهائي كأس العالم، في واحدة من أكثر مباريات البطولة ترقبًا وإثارة.