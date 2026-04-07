يقترب الإعلان الرسمي عن تمديد تعاقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي، بعدما أنهى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جميع التفاصيل التعاقدية، تمهيداً لتوقيع اتفاق جديد يمدد ارتباطه بـ«السيليساو» حتى نهائيات كأس العالم 2030.



وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فقد جرى إرسال مسودة العقد إلى المدرب الإيطالي خلال الأيام الماضية، في انتظار توقيعه الرسمي، وهو إجراء يُعد شكلياً في ضوء التفاهم الكامل الذي تحقق بين الطرفين خلال جولات التفاوض الأخيرة، إذ تمت الموافقة مسبقاً على كافة البنود الواردة في العقد.



وكان أنشيلوتي قد عقد اجتماعاً مع المسؤولين القانونيين في الاتحاد البرازيلي على هامش المباريات التي أقيمت أواخر شهر مارس الماضي في مدينة أورلاندو الأمريكية، كما أجرى مشاورات مباشرة مع رئيس الاتحاد سامير سعود، أبدى خلالها موافقته النهائية على بنود الاتفاق.



وينص العقد الجديد على احتفاظ أنشيلوتي بنفس الراتب السنوي الذي تم الاتفاق عليه في مايو 2025، والبالغ 10 ملايين يورو، ليبقى الأعلى في تاريخ مدربي المنتخب البرازيلي. كما تضمن الاتفاق زيادة في رواتب أفراد الجهاز الفني بناءً على طلب المدرب، وتشمل مساعديه المباشرين بول كليمنت وفرانشيسكو موري، إضافة إلى مدرب اللياقة مينو فولكو ومحلل الأداء سيموني مونتانارو.



وجاءت صيغة التعاقد مقسمة إلى مرحلتين امتثالاً للقوانين العمالية التي تحدد سقف العقود المباشرة بـ48 شهراً، إذ يغطي العقد الأول فترة عامين مع بند تجديد تلقائي لعامين إضافيين، بما يمدد التعاقد حتى عام 2030.



ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد إلكترونياً، في ظل وجود أنشيلوتي حالياً في كندا برفقة عائلته، إذ سيبقى في مدينة فانكوفر حتى نهاية شهر أبريل الجاري.