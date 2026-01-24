اتخذ مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ولاعب الأهلي والزمالك السابق حسام حسن خطوة قانونية صارمة ضد كل من تجاوز بحق ابنته يارا، بعد تداول أخبار وشائعات مغلوطة حول خطوبتها السابقة.

وكلف حسام حسن مكتب المحامي أشرف عبد العزيز باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل متابعة المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي نشرت الأكاذيب، إضافة إلى البرامج التلفزيونية وقنوات يوتيوب التي أساءت لابنته بطريقة شخصية وغير قانونية.

وجاء الإعلان عبر حساب يارا حسام حسن على "إنستغرام"، مؤكدة بدء والدها رسمياً بالتحرك القانوني، وهو ما أعاد تأكيد التزام حسام حسن بحماية أسرته ومنع استغلال حياته الشخصية في التشويه الإعلامي.

وأوضح المحامي أشرف عبد العزيز أن الإجراءات القانونية ستشمل ملاحقة جميع الجهات التي ساهمت في نشر الأخبار الكاذبة، وضمان تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، مؤكدًا أن الإساءة تجاوزت حدود النقد المباح وتدخلت في الحياة الخاصة لأسرة حسام حسن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حرص حسام حسن على حماية ابنته من التشويه، واستعادة الحق القانوني في مواجهة كل من يحاول نشر الأكاذيب أو التشهير بالعائلة عبر منصات الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.