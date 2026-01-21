انتهت صافرة نهائي كأس أمم أفريقيا، وتُوّجت السنغال باللقب، لكن الملف الأخطر لم يُغلق بعد. فبعيدًا عن الملعب، يدور الآن الجدل الحقيقي داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حول عقوبات كبرى تم تفاديها في اللحظة الأخيرة، وأخرى لا تزال مطروحة على الطاولة بعد مشهد الانسحاب المثير أمام المغرب.

وفق لوائح «كاف»، كان انسحاب السنغال من أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة كفيلًا بإطلاق سلسلة عقوبات تلقائية قاسية: خسارة اعتبارية بنتيجة 0-3، وسحب اللقب، وغرامات مالية ضخمة، وقد يصل الأمر إلى حرمان المنتخب السنغالي من المشاركة في نسختين مقبلتين من كأس أفريقيا.

لكن هذه السيناريوهات أُلغيت بالكامل بعدما عاد اللاعبون إلى الملعب واستُكملت المباراة.

ماني يُسقط العقوبات الكبرى.. لا الملف كاملًا

تدخل القائد ساديو ماني في اللحظة الحاسمة أنقذ السنغال من أسوأ عقوبة ممكنة في تاريخ النهائيات القارية. فعودة اللاعبين أبطلت مفعول «الانسحاب الرسمي» قانونيًا، وحرمت «كاف» من تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في لوائحه، إلا أن هذا التدخل، رغم ثقله، لم يُنهِ القضية.

وبحسب تسريبات متطابقة من داخل الاتحاد الأفريقي، فإن اللجنة الانضباطية تميّز الآن بين عقوبات سقطت تلقائيًا وأخرى مرتبطة بالسلوك والانضباط، ولا تزال قيد الدراسة، أبرزها:

مسؤولية المدرب بابي ثياو

إصدار أمر مباشر بالانسحاب يُصنف ضمن «السلوك غير الرياضي الجسيم»، وقد يؤدي إلى إيقاف طويل ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي لفترة.

غرامات مالية على الاتحاد السنغالي

حتى دون انسحاب رسمي، فإن تعطيل نهائي قاري وتوقف اللعب لأكثر من 10 دقائق يُعد مخالفة جسيمة للوائح التنظيمية.

عقوبات فردية محتملة

تقارير الحكام ومراقبي المباراة ترصد أسماء لاعبين شاركوا في التحريض على مغادرة الملعب، ما يفتح الباب أمام إيقافات أو إنذارات مشددة.

مباريات دون جمهور

أحد السيناريوهات المطروحة كعقوبة رادعة تمس صورة المنتخب السنغالي دون المساس بنتيجة النهائي.

«اللعب النظيف» في مرمى الانتقاد

مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي صعّد الجدل خارج الإطار القانوني، واعتبر ما حدث «سابقة خطيرة» تسيء لصورة الكرة الأفريقية، مشددًا على أن الاحتجاج يجب أن يتم عبر القنوات القانونية لا عبر الانسحاب والضغط الجماهيري.

ولكن السنغال خرجت بالكأس، ونجت من العقوبة القاتلة بفضل تدخل قائدها، إلا أنها لم تخرج من دائرة المساءلة.

وإن كانت العقوبات الكبرى أُلغيت، لكن العقاب لم يُلغَ بالكامل، والقرار النهائي بات مسألة وقت، لا أكثر.

في «كاف»، تذهب تسريبات مسؤوليه إلى أنه لا يُنسى ما حدث بسهولة، حتى بعد منحه السنغال الذهب.