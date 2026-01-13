عاد الجدل التاريخي حول عظماء كرة السلة في ثمانينيات القرن الماضي إلى الواجهة، وهذه المرة بوسيلة غير تقليدية. فقد لجأ أسطورة ديترويت بيستونز، إيزياه توماس، إلى الذكاء الاصطناعي لإعادة طرح سؤال قديم: من هم اللاعبون الأكثر تأثيراً في «العصر الذهبي» للـNBA؟

توماس، الذي لا يخفي خلافه التاريخي مع الأسطورة مايكل جوردان، نشر عبر حسابه الرسمي أن روبوت الدردشة ChatGPT صنّفه ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في عقد الثمانينيات، إلى جانب ماجيك جونسون ولاري بيرد، مستنداً – بحسب قوله – إلى معايير تشمل الإنجازات الدولية، البطولات الجامعية، الألقاب، جوائز نهائيات الدوري، والمواجهات الحاسمة في الأدوار الإقصائية.

هذا الطرح جاء بعد أيام قليلة من ظهوره التلفزيوني الذي جدد فيه قناعته بأن ليبرون جيمس هو الأعظم في تاريخ اللعبة، في موقف يعكس رؤية مختلفة عن السردية السائدة التي تضع جوردان في القمة بلا منازع.

ويستند توماس في دفاعه عن مكانته التاريخية إلى سجل حافل بالإنجازات، أبرزها قيادة «باد بويز» ديترويت بيستونز إلى لقبين متتاليين (1989 و1990)، وإسقاط عمالقة تلك الحقبة، من بوسطن سيلتكس إلى لوس أنجلوس ليكرز، فضلاً عن التفوق المتكرر على شيكاغو بولز في مواجهات البلاي أوف خلال الثمانينيات.

لكن هذا الطرح لم يمر دون اعتراض. فعدد من المتابعين رأوا أن استخدام نتائج المواجهات ضد شيكاغو بولز الثمانينيات يتجاهل السياق الفني لتلك المرحلة، حين كان الفريق لا يزال في طور البناء ولم يبلغ ذروة نضجه إلا مع نهاية العقد. كما اعتبر آخرون أن العودة المستمرة إلى مقارنة الذات بجوردان قد تُضعف من القيمة التاريخية المستقلة لتوماس، بدل أن تعززها.

في المقابل، لا يمكن إنكار أن إيزياه توماس كان أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في حقبة مليئة بالأساطير، وأن دوره في كسر هيمنة فرق كبرى وصناعة هوية تنافسية شرسة لبيستونز يظل ركناً أساسياً في تاريخ الدوري.

بين إعادة قراءة الماضي عبر الذكاء الاصطناعي، واستمرار الصراعات الرمزية بين نجوم الأمس، يبقى الجدل مفتوحاً، هل يمكن للأرقام والسياق التاريخي أن يعيدا ترتيب الذاكرة الجماعية؟ أم أن أساطير اللعبة ستظل رهينة الرواية الأكثر شيوعاً؟

المؤكد أن إيزياه توماس نجح -مرة أخرى- في إشعال نقاش لن يخبو قريباً.