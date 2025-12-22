أمرت النيابة العامة في مصر بتقديم المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبدالملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في القضية المرتبطة بوفاته أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقرر نظرها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

متهمون من قيادات الاتحاد

وشملت قرارات النيابة إحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من طاقم الإنقاذ، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل.

تقصير وإهمال جسيم

وخلصت التحقيقات إلى ثبوت الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهمات الوظيفية، والإخلال بأصول المهنة، بما عرض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، نتيجة سوء التنظيم وغياب الرقابة الفنية والطبية اللازمة.

الطب الشرعي يحسم السبب

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد الطفل من أي علل مرضية أو مواد سامة، موضحاً أن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه فترة زمنية كافية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، وتوقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

محاولات إنقاذ لم تُجدِ

وأشارت التحقيقات إلى أن ما جرى من إجراءات طبية ومحاولات إسعاف كان بغرض إنقاذ حياته، لكنها لم تُفلح لطول مدة بقائه في قاع المسبح فاقداً للوعي، وهو ما أكدته شهادات الأطباء والمسعفين، ومن بينهم أحد أولياء الأمور وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال.

استجوابات وشهادات أولياء الأمور

وخلال استجواب مسؤولي الاتحاد، تبين عدم تمتع أغلبهم بالخبرة والدراية الكافية لإدارة بطولة بهذا الحجم، وعدم اختيار المؤهلين فنياً ولائقين صحياً لتنظيم المسابقة، وهو ما دعمته شهادات عدد كبير من أولياء أمور السباحين المشاركين.

أدلة فنية وتصويرية

واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على أدلة فنية ورقمية، إلى جانب ما ثبت من محاكاة تصويرية لكيفية وقوع الحادث، والتي أكدت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعاً بصفتهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن الواقعة.

إخطار وزارة الشباب والرياضة

كما أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وما كشفته الواقعة من قصور شديد وسوء تنظيم وعشوائية في إدارة المسابقات.

قرارات وزارية لم تُنفذ

وأشارت التحقيقات إلى مخالفة القرار الوزاري الصادر بشأن الإجراءات الطبية الواجبة قبل المشاركة في البطولات الرياضية، وعدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي بتطبيق تلك الإجراءات لضمان سلامة اللاعبين وكفاءتهم الطبية.

النيابة تنعى الضحية

وفي ختام بيانها، نعت النيابة العامة الطفل يوسف محمد أحمد عبدالملك، مؤكدة أنه كان نموذجاً للجد والاجتهاد، ومثالاً لجيل من أبناء مصر يسعون لرفع راية الوطن في المحافل الرياضية، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الرياضية، واتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية أرواح اللاعبين وصون مستقبلهم.