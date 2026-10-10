أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض وطائرة تابعة للخطوط السعودية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المدنيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في حماية أمنها وسيادتها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر (السبت)، رفض القاهرة القاطع لهذه الهجمات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، محذرة من تداعيات استهداف حركة الملاحة الجوية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت مصر على دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحفظ أمنها وسيادتها وحماية مواطنيها، معربة عن خالص تعازيها للمملكة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت، (الجمعة)، تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين وقعا (الخميس)؛ استهدف الأول مرافق المطار، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة أشخاص من جنسيات مختلفة.

وتأتي الإدانة المصرية في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف منشآت الطيران في المملكة، إذ شهدت الأيام الماضية أيضاً هجمات على مطار أبها الدولي، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الطيران المدني واستقرار حركة النقل الجوي في المنطقة.

وتعكس التحركات الدبلوماسية الرافضة لهذه الهجمات أهمية حماية المنشآت المدنية والممرات الجوية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع المواجهة في اليمن وانعكاساتها على أمن السعودية ودول المنطقة.

وأكدت القاهرة والرياض، في مواقفهما المعلنة، أهمية احترام سيادة الدول والحفاظ على أمنها واستقرارها، فيما تضع التطورات الأخيرة سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية وحرية الملاحة الجوية أمام اختبار جديد في ظل التصعيد الإقليمي.



