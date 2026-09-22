شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس (الإثنين) بمدينة نيويورك، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية مجموعة الدول الثماني العربية والإسلامية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وتناول الاجتماع التدهور الخطير في الوضع الإنساني في قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، وسُبل توحيد الجهود والمواقف، بما يُسهم في حشد الدعم الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة في المحافل الدولية.

حضر الاجتماع، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار المبعوث الخاص لوزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام الوزير مفوض منال رضوان.