أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشدِّ العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تضمنته من اعتداءات على البنى التحتية والمنشآت الحيوية، التي أسفرت عن إصابة عددٍ من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت.

وأكد الأمين العام أن ما قامت به إيران يمثّل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، ويعكس إصراراً واضحاً على خرق القواعد والأعراف الدولية، في تجاهل تامّ لعواقب دفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأشار إلى أن استهداف البنى التحتية والمنشآت الحيوية لا يهدد الدول المستهدفة فحسب، بل يمسّ أمن المنطقة بأسرها بصورة مباشرة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية ورادعة لوقف الاعتداءات الإيرانية المتكررة ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وشدد البديوي على وقوف مجلس التعاون صفاً واحداً مع البحرين والكويت والأردن، ودعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من منتسبي القوات المسلحة في دولة الكويت.