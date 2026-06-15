فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إجراءه اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، وأن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة التجارة قريباً جداً.



ووصف ترمب، على منصته «تروث سوشال»، اتفاق الرئيس الأمريكي السابق بـ«الأغبى»، معتبراً أنه كان طريقاً يؤدي إلى امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مع الأموال وكل شيء، موضحاً أن اتفاقه مع إيران يمثل جداراً يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي إلى الأبد، وهو النقيض الكامل لاتفاق أوباما.



من جهة أخرى، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الرئيس ترمب أطلع نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، على آخر المستجدات بشأن توقيع الاتفاق مع إيران.



وفي الوقت ذاته، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد قمة مجموعة السبع، موضحاً أن نتنياهو يحاول عقد الاجتماع لتوضيح موقف إسرائيل من المفاوضات الجارية.



وأفاد المصدر بأن إسرائيل تخشى أن يؤدي الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران دون المساس ببرنامجها النووي.



وكان ترمب قد قال لشبكة «فوكس نيوز» إنه سيطلب من إيران عدم قصف إسرائيل رداً على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على بيروت كان من الممكن تجنبه، لا سيما في «يوم مميز» بينما كان التوصل إلى اتفاق مع إيران وشيكاً.