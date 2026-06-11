أكد وزير الشحن البحري الهندي،، سارباناندا سونوال، اليوم (الخميس)، مقتل ثلاثة من البحارة الهنود الذين كانوا في عداد المفقودين عقب غارة نفذتها القوات الأمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، أمس الأول (الثلاثاء).



وقال الوزير الهندي، عبر منصة «إكس»: «تم العثور على جثامين البحارة الثلاثة والتعرّف على هوياتهم بعد أيام من فقدانهم على متن ناقلة النفط (MT Settebello) التي ترفع علم بالاو»، مؤكداً أن الحادث يمثل مأساة مؤلمة وخسارة فادحة للأسرة البحرية الهندية.



من جانبه، تفقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسر الضحايا، ووجّه السلطات بتأمين الإجلاء الفوري للناجين وتسريع إعادة جثامين المتوفين إلى البلاد.



واستدعت وزارة الخارجية الهندية، القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة، مؤكدة أن تعريض حياة البحارة الهنود للخطر في الممرات المائية الدولية «أمر غير مقبول» ويستدعي المساءلة.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت أمس أن السفينة المستهدفة كانت في طريقها إلى إيران، في خرق للحصار البحري الأمريكي المفروض على صادراتها النفطية، موضحة أن الضربة جاءت بعد فشل الطاقم، بشكل متكرر، في الامتثال لتعليمات التوقف الصادرة عن القوات الأمريكية أثناء عبورهم المنطقة.



وقالت القيادة الأمريكية إن العملية نُفذت مساء 9 يونيو الجاري ضمن سلسلة إجراءات لإنفاذ الحصار البحري، مؤكدة أنها عطّلت منذ 13 أبريل ثماني سفن، ووجّهت 134 سفينة أخرى للامتثال، فيما سمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.