دخلت الحرب في إيران يومها المئة، الأحد، في ظل تصاعد التوترات وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران، ووسط جمود مسار المفاوضات.



وسلم وزير داخلية باكستان محسن نقوي، الذي تقود بلاده الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب، اليوم (الأحد)، المسؤولين في طهران رسالة من إسلام آباد إلى القيادة الإيرانية.



وأفصح مصدر دبلوماسي أن وزير الداخلية الباكستاني حمل رسالة خاصة وُصفت بـ«المهمة جداً» من قائد الجيش المشير عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بشأن موافقة أمريكا على تخفيف العقوبات.



ووصل نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس (السبت)، وكان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستتيح استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في دول الخليج. وأضافت المصادر أن واشنطن تبحث إمكانية استخدام الأصول أيضاً لدعم إصلاح أي أضرار مستقبلية.



وكشفت الوكالة أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجّه فريقاً لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل، بالحلفاء في الخليج.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أن قواتها أسقطت، أمس (السبت)، طائرتين إيرانيتين مسيّرتين، كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز.



وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الدفاع ضد أي هجوم إيراني.



ومنذ وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل، تخوض الولايات المتحدة وإيران محادثات بوساطة باكستانية، وسط تهديدات متبادلة ومناوشات عسكرية متقطعة، من دون أن ينجح الطرفان في التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير الماضي.



وأغلقت طهران مضيق هرمز منذ بدء الحرب، بينما تفرض واشنطن منذ أسابيع حصاراً على الموانئ الإيرانية.



وكان المستشار العسكري للمرشد الأعلى محسن رضائي، أعلن في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن» CNN الأمريكية، (الجمعة)، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعياً الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة بموجب العقوبات الأمريكية «إن كان يرغب في التوصل لاتفاق».



ورغم تأكيد مصادر بأن المباحثات حققت تقدماً في الآونة الأخيرة، تبقى العديد من نقاط التباين بين واشنطن وطهران، منها قضية مضيق هرمز والبرنامج النووي، ومواصلة إسرائيل الحرب في لبنان على «حزب الله» حليف إيران.