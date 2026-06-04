تستعد بريطانيا وفرنسا لقيادة مهمة دولية واسعة لتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأمين الملاحة التجارية بعد التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن 5 أشخاص مطلعين على المحادثات قولهم إن المخططين العسكريين في عدة دول وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التخطيط لتوحيد الجهود من أجل إزالة الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في المضيق.



وذكر 3 من المصادر المطلعة أن مهمة إزالة الألغام ستشمل تحالفاً يضم 15 دولة، خصصت بالفعل أفراداً عسكريين وموارد للمشاركة فيها.



وقالت المصادر إن من المرجح أن تنضم هذه الدول إلى المهمة بعد أسابيع من انطلاقها، بهدف طمأنة السفن التجارية وضمان سلامة الملاحة، لافتة إلى أنه رغم اكتمال التخطيط إلى حد كبير، فإن الدول المشاركة لا تزال تبحث عن مصادر لتوفير بعض المعدات الإضافية، لا سيما سفن الدعم.



وأضافت أن عمليات الانتشار لن تبدأ قبل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعيد حرية الملاحة التجارية الكاملة ودون عوائق، ويوفر بيئة مناسبة لعمل القطع العسكرية في المضيق.



ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، فيما شهدت حركة الملاحة فيه اضطرابات واسعة عقب المواجهة الأخيرة في الخليج.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قلل، أمس (الأربعاء)، من شأن التهديد الذي تشكله الألغام البحرية الإيرانية على الملاحة التجارية، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية «أزالت معظمها».



في المقابل، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعضاء مجلس الشيوخ بأن إيران زرعت ألغاماً بحرية في أجزاء واسعة من المضيق.