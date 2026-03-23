​في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وبإشراف ميداني مباشر من قائد قوات التحالف بمحافظة شبوة، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الإثنين)، المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في محافظة شبوة، بالتنسيق مع السلطة المحلية وتنفيذ الشريك المحلي «ائتلاف الخير للإغاثة».

وكيل محافظة شبوة خلال التدشين



​دعم نوعي لتعزيز الأمن الغذائي



​ويستهدف المشروع في مرحلته الجديدة توزيع 11,160 سلة غذائية، يستفيد منها نحو 66 ألف فرد من النازحين والفئات الأشد احتياجاً في مختلف مديريات المحافظة، في خطوة عملية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية الصعبة التي تسببت بها الأزمة الراهنة.



​إشادة بالدور السعودي



​وخلال مراسم التدشين، ثمن وكيل محافظة شبوة، أحمد الدغاري، المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن تواصل دعم «مركز الملك سلمان» يعكس الاهتمام الكبير بالجانب الإنساني ودعم الفئات الأكثر تضرراً.



وأشار إلى أن هذه التدخلات تسهم بشكل مباشر في استقرار الوضع المعيشي للأسر المستفيدة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.



​وأوضح وكيل شبوة أن السلطة المحلية حريصة على تقديم التسهيلات كافة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشيداً بالشراكة الفاعلة مع المنظمات الإغاثية التي تعمل تحت مظلة الدعم السعودي السخي.



​​«التحالف» ركيزة الاستقرار والتنمية



​ويأتي هذا التدشين في سياق الدور الريادي الذي تضطلع به قيادة قوات التحالف بمحافظة شبوة، والتي تمثل صمام أمان وحجر زاوية في دعم الاستقرار الشامل بالمحافظة، من خلال الإشراف المباشر والدعم اللوجستي للحراك التنموي والإنساني والمجتمعي.



وتبرز جهود قوات التحالف بوضوح في رعاية الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية، مما خلق بيئة مستقرة وتفعيل مؤسسات الدولة، تأكيداً على التزام التحالف بترسيخ مداميك الأمن والتنمية والنهوض بمحافظة شبوة في مختلف المجالات.