لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية مع إيران، أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم (الأربعاء) تنفيذ تل أبيب ضربات ضد أكثر من 5 قطع تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس».



بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «سلاح الجو، نفذ بتوجيه من سلاح البحرية والاستخبارات العسكرية هجمات على أهداف في شمال إيران، لأول مرة»، مضيفاً: «سيتم تقديم مزيد من التفاصيل لاحقاً».



وأظهرت مشاهد متداولة قصفاً عنيفاً استهدف قواعد بحرية وجوية في بندر أنزلي شمال إيران، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية أن هناك انفجارات سمعت غرب وشرق طهران وتم تفعيل الدفاعات الجوية، فيما تتصدى الدفاعات لهجمات في بندر أنزلي شمال إيران.



وذكرت وكالة «إرنا» والتلفزيون الرسمي أن منشآت للغاز والبتروكيماويات في مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر تعرضت لهجوم (الأربعاء)، ما أدى إلى اندلاع حرائق في أجزاء من المنشأة.



وأوضحت وكالة «تسنيم»، التابعة للحرس الثوري، أن الضربات شملت منشآت بتروكيماوية في حقل «بارس الجنوبي»، مبينة أن حجم الأضرار لم يتضح بعد.



ونقلت الوكالة عن محافظ عسلوية أن وحدات الإطفاء تمكنت لاحقاً من السيطرة على النيران، بعد إيقاف تشغيل الوحدات المتضررة لمنع انتشار الحريق.



وقال مسؤول أمريكي إن قرارات ترمب باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية يعتمد على سلوك إيران بمضيق هرمز.



يذكر أن بحر قزوين هو أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، ويمتد بين أوروبا وآسيا، ويطل على 5 دول، (روسيا من الشمال، كازاخستان من الشمال الشرقي، تركمانستان من الجنوب الشرقي، إيران من الجنوب، وأذربيجان من الغرب).