وسط تصاعد حدة التوتر بين البلدين بعد التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا واعتقال رئيسها وزوجته في يناير من العام الحالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتقد أنه سيحظى «بشرف الاستيلاء على كوبا».



وكان ترمب، دعا هافانا إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن «قبل فوات الأوان».



وأضاف ترمب خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في البيت الأبيض، أمس (الإثنين)، «أعتقد أنني سأحظى بشرف الاستيلاء على كوبا. سيكون ذلك أمرا جيدا. إنه شرف كبير».



وزاد قائلا: «سواء حررتها أو استوليت عليها، أعتقد أن بإمكاني أن أفعل أي شيء أريده بها»، مؤكدا أن «كوبا دولة ضعيفة جدا في الوقت الحالي. إنها دولة فاشلة. ليس لديها أموال، ولا نفط، ولا أي شيء».



وكرر ترمب على مدى الأسابيع الماضية قوله إن كوبا تقف على حافة الانهيار، في وقت زادت فيه واشنطن الضغوط الاقتصادية على هافانا بهدف قطع تدفق العملات الأجنبية والنفط إلى الجزيرة الكاريبية.



وتصاعدت الضغوط الأمريكية على كوبا بعد أن نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية في الثالث من شهر يناير 2026 في فنزويلا، اعتُقل خلالها الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، ورُحّلا جوا إلى الولايات المتحدة.



وأدت العملية إلى حرمان هافانا من أحد أهم حلفائها، الذي كان يمدها بالدعم سنوات طويلة، خصوصا عبر إمدادات النفط، في ظل الحظر التجاري الأمريكي المستمر على كوبا منذ نحو 66 عاما.



وردت هافانا بغضب على تهديدات الرئيس الأمريكي، وشدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على سيادة بلاده واستعدادها للدفاع عن نفسها، وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزيرة.



يذكر أن علاقات الولايات المتحدة مع جارتها الجنوبية كوبا تتسم منذ استقلال أمريكا عام 1776 بالتأرجح بين التعاون الاقتصادي والهيمنة الأمريكية وفرض قيود مشددة، وصولا إلى التدخلات العسكرية التي انتهت أحيانا بالاحتلال المباشر للجزيرة.



ومنذ الثورة الكوبية عام 1959، التي أطاحت بنظام فولغينسيو باتيستا المدعوم من واشنطن وأقامت دولة اشتراكية حليفة للاتحاد السوفياتي السابق، شهدت العلاقات حالة عداء سياسي مستمر، إلى جانب حصار اقتصادي طويل الأمد.



ورغم الانفراج المحدود في فترتي رئاسة باراك أوباما وجو بايدن، تجدد العداء السياسي وتصاعدت الضغوط الاقتصادية على كوبا مع فترة رئاسة دونالد ترمب الأولى والثانية.