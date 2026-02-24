أفادت معلومات استخباراتية إسرائيلية بأن القدرات العسكرية الأمريكية الحالية تكفي لمدة خمسة أيام من الضربات المكثفة ضد إيران.



وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أنه في حال شن ضربات أقل حدة، ستستمر القدرات العسكرية الأمريكية لمدة أسبوع، حتى مع الأخذ في الاعتبار إعادة نشر حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» في الشرق الأوسط. ولفتت الصحيفة إلى أن اندلاع الصراع قد يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الأمريكي.



من جانبه، كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الهجوم الأمريكي على إيران «بات وشيكا».



ونقلت الصحيفة عن مصادر تحدثت مع الرئيس الأمريكي، خلال الأيام الأخيرة، قولها إن ترمب يميل إلى إصدار أمر بشن ضربة عسكرية ضد إيران.



فيما ذكرت مصادر للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب أكملت استعداداتها لاحتمال فتح جبهات إضافية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن تل أبيب تمر بأيام معقدة، وأضاف أن حكومته مستعدة لأي سيناريو.



فيما أكد الرئيس ترمب في منشور عبر منصة «تروث سوشال»، أنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية فسيكون ذلك يوماً سيئاً للغاية بالنسبة لها.



ونفى ترمب صحة تقارير تحدثت عن تحذير من رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين بشأن مخاطر تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة قادرة على هزيمة طهران «بسهولة» في حال اندلاع أي مواجهة.



من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من أن أي تصعيد عسكري ضد بلاده لن تقتصر آثاره على دولة واحدة. وشدد على أن طهران ستقف بحزم ضد أي مؤامرة، وستدافع عن نفسها.



بالتزامن، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس من رقعة حرب لا محدودة بين الولايات المتحدة وإيران.



وينتظر أن تستضيف جنيف، بعد غد الخميس جولة مفاوضات ثالثة بين الولايات المتحدة وإيران، وصفت هذه الجولة بالأخطر، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.



وبحسب التقارير، فإن إيران تعمل على تقديم مقترح جديد لتقديمه إلى وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، لكن مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات عبرت لصحيفة «إسرائيل هيوم» عن شكوكها في أن يتضمن المقترح أي تغييرات جوهرية عن العروض السابقة، مستبعدة تحقيق أي انفراجة في الجولة القادمة.