كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن مسؤولين يعملون في مجلس السلام في غزة الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبحثون إمكانية إطلاق عملة مشفرة مستقرة (Stablecoin) في القطاع، في محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.



وذكرت الصحيفة أن المحادثات بشأن العملة المشفرة ما تزال في مرحلة أولية، وأن الكثير من التفاصيل التنفيذية حول هذه العملة المشفرة ما تزال غامضة.



ويقصد بالعملات المشفرة المستقرة نوع من العملات الرقمية المرتبطة قيمتها بعملة ورقية عالمية مثل الدولار.



وحسب الصحيفة البريطانية فإن المسؤولين في مجلس السلام ناقشوا فكرة العملة المشفرة المستقرة، نظراً لأن النظام المصرفي التقليدي وأنظمة المدفوعات المعتادة في قطاع غزة تضررت بشدة نتيجة الحرب.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: إنه من المنتظر أن يتم ربط العملة المستقرة في غزة بالدولار، وأن تقوم شركات فلسطينية وخليجية لها خبرة في مجال العملات الرقمية بدعم مشروع العملة المشفرة.



وأوضح أحد المصادر أن هذه العملة المشفرة المستقر لن تكون عملة غزة أو عملة فلسطينية جديدة، وإنما ستكون وسيلة لأهل غزة لإجراء المعاملات رقمياً.



وأفادت «فايننشال تايمز» بأن رجل الأعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، وهو ضابط احتياط سابق في الجيش الإسرائيلي، يقود الجهود لتطبيق فكرة العملة المشفرة في غزة، إذ يعمل حالياً مستشاراً متطوعاً في مجلس السلام.



ومن بين الأطراف المنخرطة في هذا المشروع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، المكونة من 14 عضواً، فضلاً عن مكتب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف.