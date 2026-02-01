حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن الهجوم الأمريكي المحتمل على بلاده سيشعل حربا إقليمية، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم (الأحد).



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن مساء السبت أن إيران تتحدث «بجدية» مع الولايات المتحدة. فيما أعرب عن أمله أن تتفاوض طهران على «شيء مقبول»، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن طهران «تتحدث إلينا، وسنرى إذا كان بإمكاننا القيام بشيء، وإلا سنرى ما سيحصل»، مكرراً القول إن «لدينا أسطولا كبيرا يتجه إلى هناك». كما أضاف: «إنهم يفاوضون».



فيما قلل مسؤولون أمريكيون من شأن احتمالية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، بحسب ما أورد موقع «أكسيوس». وكشف المسؤولون أن «الإيرانيين لم يظهروا استعداداً حقيقياً لقبول الشروط الأمريكية للتوصل إلى اتفاق».



وصعّد الرئيس الأمربكي في الأسابيع الماضية من تهديداته بشن ضربة على إيران، مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط وإرسالها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمنطقة.



وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أعلن أمس، تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات «إرهابية»، رداً على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري، ومستنداً إلى قانون صدر عام 2019.



وقال في مقر البرلمان: «بموجب المادة السابعة من قانون التدابير المضادة حول تصنيف فيلق حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، باتت تعتبر جيوش البلدان الأوروبية جماعات إرهابية».



وندد قاليباف بالتكتل الأوروبي عقب إعلانه تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية.



ومن المرجح أن يكون إعلان قاليباف، وهو قائد سابق في الحرس الثوري، عن هذا التصنيف الإرهابي ذا طابع رمزي في الغالب.